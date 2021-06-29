تراند الفن: رئيس الوزراء يتفقد منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منطقة بطن البقرة العشوائية بعد إزالتها وتسكين أهلها. وشهدت منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، أعمال إزالات ونقل سكانها إلى مساكن لائقة توفر حياة كريمة لهم بمدينة الأسمرات. وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد صرح في وقت سابق، بأنه تم إزالة 730 عقارا بالمنطقة، وإخلاء وتسكين 1721 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات. وكانت منطقة بطن البقرة واحدة من أصعب المناطق العشوائية بالقاهرة، وكان إزالتها حلمًا وفقًا للمحافظ، الذي أكد أن أعمال الإزالة تهدف إلى تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل، بجانب تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

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