فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - قالت مصادر لوكالة الأنباء “PTI”، إن شركة الأدوية “Cipla”، التي تتخذ من الهند مقرًا لها تلقت موافقة الجهة التنظيمية على استيراد لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد، لاستخدامه في حالات الطوارئ المقيدة في الهند.
وأضاف المصدر: “منح المراقب العام للمخدرات في الهند DCGI الإذن لشركة Cipla لاستيراد لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا للاستخدام الطارئ المقيد في البلاد، وفقًا لأحكام قواعد الأدوية الجديدة والتجارب السريرية لعام 2019 بموجب قانون الأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1940”.
وتابع: “هذا الإذن للاستخدام المقيد في حالات الطوارئ للصالح العام، حيث يتعين على الشركة تقديم تقييم سلامة اللقاح لمدة 7 أيام في أول 100 مستفيد قبل طرح اللقاح لمزيد من برنامج التحصين، وفقًا لأمر الموافقة”.
وأشارت التقارير في وقت سابق من اليوم إلى أن الجهة المنظمة للأدوية في الهند قد تمنح قريبًا تصريح استخدام طارئ مقيد للقاح موديرنا، ومن المرجح أن تحصل على الموافقة في أي وقت، حيث تؤيد المنظمة المركزية للتحكم في معايير الأدوية “CDSCO” منح الإذن لشركة ” Cipla ” للاستيراد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “موديرنا” تحصل على الموافقة بشأن استخدام اللقاح لحالات الطوارئ بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.