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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 53 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حصل “القاهرة 24” على صور للحظة القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بسبب اتهامه في قضية تمويل وتهريب الآثار المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميا بنائب الجن والعفاريت.
وتظهر الصور حسن راتب يرتدي جلباب وعباءة بصحبة عدد من رجال الأمن بالزي المدني وهم يصطحبوه إلى سيارة الأمن لاقتياده إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.
وفي السياق نفسه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء أمس؛ وذلك لتورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.
واعترف عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، أمام جهات التحقيق عن اشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار، مؤكدًا أن رجل الأعمال أسهم في ضخ الكثير من الأموال لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها النائب البرلماني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة القبض على حسن راتب (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.