فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قررت النيابة العامة حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تخصصا في تزوير رخص القيادة وتسيير السيارات والمحررات الرسمية، وبيعها للراغبين في مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم ثان المحلة.
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد عمران، مدير مباحث الغربية، من العميد محمود الجيار رئيس مباحث مرور الغربية، بقيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية المستخدمة في إجراءات تراخيص المركبات واستخراج رخص قيادة وتسيير مصطنعة عن طريق التزوير في مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص.
وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط المذكورين الأول ”ن. ر. ج” وشهرته القنصل وكذا المتهم “ع.أ” وبحوزتهم شهادات الدراسية المنسوب صدورها إلى كليات القمة، وتصاريح السفر، وثائق قيد عائلي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7187 لسنة 2021 جنح ثان المحلة، وبالعرض على النيابة العامة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حبس شخصين 15 يومًا بتهمة تزوير رخص القيادة والمحررات الرسمية بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.