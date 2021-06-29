تراند الفن: بالفيديو.. الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

صحيفة المرصد: كشفت القوات المسلحة المصرية، عن تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي، بمناسبة الإحتفال بالعيد الحادى والخمسين لقوات الدفاع الجوي.

وعرضت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة، في مقطع فيديو تصنيع أول رادار، مصري الصنع في الجيش المصري.

ويتميز الرادار بأنه ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأياد مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية.