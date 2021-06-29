تراند الفن: محافظ أسوان يعتمد قواعد تنسيق القبول بمدارس الثانوية للتعليم العام والخاص والفني

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفني للعام الدراسي القادم 2021/2022 من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام 245 درجة.

كما سيكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام “الخاص” 170 درجة، أما بالنسبة للحد الأدنى الخاص بالقبول بالثانوي العام “فصول الخدمات” فسوف تتاح الفرصة لمن يرغب في التقديم وتكون الأولوية للأعلى مجموعًا حسب الأعداد المطلوبة بكل إدارة تعليمية، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بين 140 درجة إلى 265 درجة، حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

جاء ذلك أثناء عرض الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم لقواعد التنسيق على محافظ أسوان، الذي اطمئن على إجراءات الاختبارات المحايدة التي سيتم إجراؤها للطلاب والطالبات الراغبين في الدخول لسباق الأوائل، بإجمالي 424 من طلاب الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة لتحفيزهم وتشجيعهم للاستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية.