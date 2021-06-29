فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - هنأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.
وقال عزيز في بيان له: إن تلك الذكرى العطرة مثلت لحظة تاريخية فارقة فى حياة المصريين، وعنواناََ لإرادة الشعب الذي استطاع بكل شجاعة وقوة الاطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنقاذ البلاد من ظلم واستعباد الطامعين فى العدوان على وطننا الغالي.
واستكمل عزيز: لقد مثلت 30 يونيو ثورة الخلاص من الفكر الإخواني المتطرف الذى كاد يزج بمصر إلى حافة الهوية، من خلال اصراره على الهيمنة الأحادية وأخونة كافة مؤسسات الدولة المصرية، حيث تصدي شعب مصر العظيم لجموح رئيس ظالم وجماعته المستبدة التي أرادت سلب تاريج الوطن والنيل من ممتلكاته.
وأوضح عزيز أن الثورة جسدت إرادة الشباب المصري الذي انتفض دفاعاََ عن مكتسباته الديمقراطية، وسيظل التاريخ شاهداََ علي قوة ووطنية الرئيس السيسي وتحمله المسئولية كاملة فى لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية،
وبعث وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وذكر الوزير فى البرقية: “في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة بأبلغ عبارات التهنئة راجيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد”.
وتابع: “جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيرًا عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر، لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر ورمزًا ناصعًا في مسار كفاح شعب أبى، وانتصارًا لقيم الكرامة والعزة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسي بمناسبة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.