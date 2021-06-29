تراند الفن: الاتحاد الهولندي يقيل دي بور من تدريب الطواحين

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، إقالة مدربه فرانك دي بور، بعد خروج الطواحين من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” من دور ثمن النهائي منذ يومين.

وقال الاتحاد الهولندي، في بيان رسمي منذ قليل: “نعلن تنحي دي بور من منصبه كمدرب لمنتخب هولندا، شكرًا لك على ما بذلته من الجهود، ونتمنى لك التوفيق”.

وأنهى المنتخب الهولندي دور المجموعات من البطولة في المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

ونجح منتخب جمهورية التشيك، بقيادة المدير الفني ياروسلاف سيلهافي، في إقصاء نظيره الهولندي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

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