تراند الفن: قائد قوات الدفاع الجوي المصرية: مستعدون لمواجهة التحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية

صحيفة المرصد: قال قائد قوات الدفاع الجوي المصرية، اللواء أركان حرب محمد حجازي، إن القوات “مستعدة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية”.

وأوضح حجازي خلال مؤتمر صحفي فى إطار إحتفالات قوات الدفاع الجوي بعيدها الـ 51:” مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات، وهؤلاء الرجال قادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية”، بحسب “روسيا اليوم”.

وتابع حجازي أن “التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية و تأمين المجال الجوي المصري”.