تراند الفن: محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2021

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منذ قليل، تنسيق الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، حيث سيكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021-2022 بمجموع 240 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبعض قيادات مديرية التربية والتعليم.

يأتي ذلك وفقًا لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح، ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه، نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وهدى حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم، إلى أنه حرصًا على الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية فإنه تم تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام والانتهاء إلى مجموع 240 درجة كحد أدنى للقبول، وذلك بعد الارتفاع الكبير في درجات الشهادة الإعدادية لعدد كبير من الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعلم الثانوي العام، وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقًا لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

وقال محافظ أسيوط إن القيادة السياسية والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع تداعياته، مشيرًا إلى أن الدعم الذي توليه الحكومة للعملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم خاصة التعليم قبل الجامعي.

بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس جديدة بمختلف القرى والنجوع وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات، مطالبًا قيادات مديرية التربية والتعليمة والعاملين بالحقل التعليمي معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق في الدراسة لتحقيق أعلى النتائج، مؤكدًا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد اعتمد نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2020- 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.

وأوضح محمد عبدالمحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 48 ألفًا و467 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألفًا و816 طالبًا.

ولفت إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 10 آلاف و607 طلاب، نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68%، فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%.