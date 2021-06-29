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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد: طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، المجتمع الدولي بضرورة الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة، خلال الفترة المقبلة.
وقال تيدروس، في كلمة مصورة موجهة إلى قمة الدول الجزرية المصغرة: “علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة”.
وشدد تيدروس على ضرورة الاستعداد للجوائح الجديدة، لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي.
وانتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ما وصفه بـ “عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات”، مؤكدًا أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحذير تشاؤمي من مدير منظمة الصحة العالمية.. ويطالب العالم بالاستعداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.