تراند الفن: تحذير تشاؤمي من مدير منظمة الصحة العالمية.. ويطالب العالم بالاستعداد

صحيفة المرصد: طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، المجتمع الدولي بضرورة الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة، خلال الفترة المقبلة.

وقال تيدروس، في كلمة مصورة موجهة إلى قمة الدول الجزرية المصغرة: “علينا جميعا أن نتعلم الدروس التي تعطيها هذه الجائحة، من الضروري فعل كل شيء ممكن من أجل الاستعداد للأوبئة والجوائح الجديدة”.

وشدد تيدروس على ضرورة الاستعداد للجوائح الجديدة، لمنعها ورصدها والرد عليها بشكل سريع بناء على التغطية الشاملة للخدمات الصحية والإسعاف الطبي الأولي القوي.

وانتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ما وصفه بـ “عدم المساواة والقومية في مجال اللقاحات”، مؤكدًا أن هذا الأمر يعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض.