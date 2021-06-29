تراند الفن: معلومات جديدة عن صاحبة القبلة التي أطاحت بوزير الصحة البريطاني 

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد:ظهرت تفاصيل أكثر إثارة عن علاقة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بعشيقته جينا كولادانجيلو، على خلفية استقالته مؤخرا بسبب انتهاكه القاعدة الوقائية المعروفة باسم “لا عناق”.

وخالف هانكوك ليس فقط قواعد التباعد الجسدي التي تفرضها كورونا على الأشخاص الذين لا يعيشون تحت سقف واحد، بل وعانق صديقته جينا كولادانجيلو، وهي متزوجة، على الملأ، حيث أنه كان يتشدد في الحث على الالتزام الصارم بتلك القواعد إلى درجة إعلانه أنه لن يعانق والده.

وكان هانكوك قام بتعيين عشيقته جينا كولادانجيلو على رأس إحدى الإدارات من دون الإعلان عن ذلك رسميا، حيث عينت بداية في مارس 2020 كمستشار غير مدفوع الأجر في وزارة الصحة البريطانية بموجب عقد مدته ستة أشهر، وبعد ذلك أصبحت مديرا غير تنفيذي، بحسب “روسيا اليوم”.

وارتبطت هذه السيدة رسميا بمؤسس ماركة الأزياء أوليفر بوناس، وكانت على معرفة بالوزير السابق منذ أيام الدراسة في جامعة أكسفورد.

فيما نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مصدر قوله في وصف طبيعة العلاقة بين الوزير المستقيل وعشيقته: “قبل أن يفعل مات أي شيء كبيرا، سيتحدث إلى جينا. هي تعرف كل شيء”.