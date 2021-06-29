تراند الفن: «النمر» يحذر من معلومة خاطئة بشأن التعامل مع «جلطة اليد»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 مساءً - حذر الدكتور خالد النمر، أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد.

وقال خالد النمر عبر حسابه على تويتر: “معلومة خاطئة: إذا أحس أحد أقاربك بجلطة في يده فخذ إبرة معقّمة وقم بوخز أصابع اليد ليخرج الدم الفاسد المسبب للجلطة”.

وكان النمر قد أوضح أن التنميل في اليد اليسرى أو اليمنى أو في كلتيهما، ليس من أعراض جلطة القلب، ناصحا عند الشعور بتنميل اليدين يجب الذهاب لطبيب الأعصاب لمعرفة السبب وعلاجه.

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