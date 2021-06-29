نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لربح 250.000$ على قناة MBC Dream مع مصطفى الآغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وأرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، أيام قليلة تفصلنا عن سحب مسابقة الحلم 2021، مع الاعلامي الشهير مصطفى الآغا على قناة أم بي سي MBC، وعليه يرغب الكثير من المواطنين في جميع الدول العربية وانحاء العالم في معرفة أرقام التقديم على مسابقة الحلم، وهي أرقام تتيحها إدارة المسابقة ليتمكن المشترك من تنفيذ خطوات الاشتراك بنجاح، ومن هنا نوضح لكم تفاصيل أكثر عن طريقة دخول سحب مسابقة الحلم لربح جائزة الـ250.000 دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات الترفيهية التي يتم علي شاشات التلفزيون العربي، وذلك باعتبار أنها تفتح الطريق إلي المشتركين للحصول علي فرصة الحلم، وهي الفرصة التي لا تعوض وفيها يحصل الفائز علي جائزة مالية كبيرة يتمكن من خلالها تحقيق كل الطموحات والأحلام التابعة له، ولذلك يرغب الكثير من المتسابقين في خوض تلك التجربة والحصول علي فرصة العمر.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

وعليه في حالة تواجد الرغبة في دخول مسابقة الحلم 2021 والتي ينتهي السحب الخاص بها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم الاعلان عن اسم الفائز بجائزة مالية تقدر بـربع مليون دولار أمريكي، إلي جانب ذلك هناك فرصة للحصول على منزل في أحدي الجزر اليونانية، وذلك من خلال ارسال رسالة تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، والإجابة بشكل صحيح علي السؤال، وبذلك تكون مؤهلاً لدخول السحب والفوز.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

إليكم تفاصيل أكثر عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 بجميع أرقام المحمول من كل الدول العربية والأجنبية، وبمختلف الشبكات، علي الأرقام التالية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.

مسابقة الحلم 2021

ويجدر الإشارة بأنه وفرت إدارة قنوات أم بي سي إمكانية المشاركة في مسابقة الحلم مع الاعلامي مصطفى الاغا، وذلك من خلال تطبيق الحلم ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.