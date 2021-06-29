فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - علّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مدح النائبة رحاب الغول، بشأن عدالته في منح الكلمات والانضباط تحت قبة البرلمان، قائلًا: “أنا مش شيخ أوي”، وذلك تعقيبًا على ما ذكرته النائبة في أبيات شعرية لرئيس المجلس، مُستخدمة لفظ “الشيخ الجليل”.
ووجّهت رحاب الغول التحية لرئيس المجلس على الدور الذي يقوم به رئيس المجلس في إدارة الجلسات، بشكل مُنضبط في المواعيد، وكذلك منح الكلمات لجميع الأعضاء بمنتهى العدل والمساواة.
وضجت القاعة بالتصفيق، بعد تعقيب رئيس مجلس النواب بقوله: “أنا مش شيخ أوي”.
ووجّه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد، لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات مُتنقلة، أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة، لإنشاء مقرات للشهر العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، التي شهدت مُناقشة 31 أداة رقابية مُواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية، فضلًا عن نقص عدد الموظفين بها، ما يؤثر في سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس البرلمان عن مدح النائبة رحاب الغول: “أنا مش شيخ أوي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.