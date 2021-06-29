تراند الفن: اكتشاف أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن بدون جراحة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف فريق من الباحثين والخبراء، تفاصيل صنع أول جهاز في العالم، لإنقاص الوزن بدون جراحة، حسبما أعلن موقع جامعة أوتاغو النيوزيلندية.

وحسب موقع جامعة أوتاغو، فإن الجهاز يدعى “DentalSlim Diet Control”، هو قفل مغناطيسي صغير للغاية، يجري تثبيته بواسطة إخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية.

ويسمح جهاز التحكم في الأسنان، لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، ما يقيده باتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر على عملية التنفس.

ويمكن تركيب الجهاز الذي يعمل بشكل مغناطيسي، على الأسنان من قبل طبيب، مع إتاحة إزالته وتركبيه بشكل متكرر، وإمكانية التخلص منه في حالة الطوارئ.

والجدير بالذكر أن المشاركين في تجرية جهاز إنقاص الوزن عن طريق غلق الفم، خسروا 6.36 كيلغراماً في المتوسط خلال أسبوعين، دون الخضوع لأي عمليات جراحية.