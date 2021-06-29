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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات التي ستتولى تأمين وحراسة المنشآت الإدارية التابعة للهيئة ومساكن العاملين، بحضور اللواء خالد العزازي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الشركة ببرج التمساح بمحافظة الإسماعيلية.
صرح الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته على هامش فعاليات افتتاح الشركة، بأن هذا الكيان الجديد سيلعب دورًا حيويًا في رفع كفاءة تأمين وحماية كافة المباني والمواقع الإدارية والسكنية التابعة للهيئة في مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأكد رئيس الهيئة أن الشركة الجديدة حرصت على انتقاء كفاءات أمنية تتمتع بمواصفات جسدية لائقة وإجراء اختبارات لياقة بدنية وذهنية متقدمة، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة ودورية لتمكين أفراد الأمن من أداء مهام التأمين المُكلفين بها على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن قناة السويس للأمن والحراسات أسهمت في توفير قرابة 400 فرصة عمل مباشرة للشباب من مدن القناة، انطلاقًا من الدور المجتمعي والاقتصادي للهيئة في المشاركة في تقليل معدلات البطالة.
وأعرب الفريق ربيع عن تطلع قناة السويس لأن تتوسع شركة الأمن والحراسات مستقبلًا في تأمين منشآت حكومية وخاصة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، للاستفادة من الكفاءات والمهارات التي تتمتع بها الكوادر الأمنية بالشركة.
والجدير بالذكر أن شركة قناة السويس للأمن والحراسات هي شركة مساهمة مصرية، وتعد إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الفريق أسامة ربيع يشهد افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.