تراند الفن: لعب 17 دقيقة فقط.. من هو ماتيوس فيرنانديز عقب رحيله رسميًا من برشلونة؟

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، منذ قليل، فسخ عقد البرازيلي ماتيوس فيرنانديز، لاعب وسط الفريق الأول، وذلك بعد الاتفاق معه ووكيل أعماله لرحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.

ويعتبر ماتيوس فيرنانديز، مغمورًا لبعض جماهير برشلونة باعتباره واحدا من أبرز تعاقدات جوسيب ماريا بارتوميو مجهولة السبب، والتي لم يستفد بها الفريق الكتالوني سواء من أموال إعارته أو حتى بعد فسخ عقده.

ويعرض “القاهرة 24” أرقام الصفقة التي كلفت خزائن “كامب نو” 7.3 ملايين يورو في عهد بارتوميو، ولم يتم تقديمه للجماهير، وذلك كما يلي:

شارك: مباراة.

دقائق: 17 دقيقة.

سجل: 0.

صنع: 0.

قيمته التسويقية: 1.5 ملايين يورو.

وكان قد وصل ماتيوس فيرنانديز إلى برشلونة في ميركاتو يناير 2020، ثم غادر على سبيل الإعارة إلى بلد الوليد لمدة نصف موسم، وخلال فترة ما قبل موسم 2020/21، انضم إلى الفريق الأول.