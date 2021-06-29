فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، منذ قليل، فسخ عقد البرازيلي ماتيوس فيرنانديز، لاعب وسط الفريق الأول، وذلك بعد الاتفاق معه ووكيل أعماله لرحيله عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي.
ويعتبر ماتيوس فيرنانديز، مغمورًا لبعض جماهير برشلونة باعتباره واحدا من أبرز تعاقدات جوسيب ماريا بارتوميو مجهولة السبب، والتي لم يستفد بها الفريق الكتالوني سواء من أموال إعارته أو حتى بعد فسخ عقده.
ويعرض “القاهرة 24” أرقام الصفقة التي كلفت خزائن “كامب نو” 7.3 ملايين يورو في عهد بارتوميو، ولم يتم تقديمه للجماهير، وذلك كما يلي:
شارك: مباراة.
دقائق: 17 دقيقة.
سجل: 0.
صنع: 0.
قيمته التسويقية: 1.5 ملايين يورو.
وكان قد وصل ماتيوس فيرنانديز إلى برشلونة في ميركاتو يناير 2020، ثم غادر على سبيل الإعارة إلى بلد الوليد لمدة نصف موسم، وخلال فترة ما قبل موسم 2020/21، انضم إلى الفريق الأول.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لعب 17 دقيقة فقط.. من هو ماتيوس فيرنانديز عقب رحيله رسميًا من برشلونة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.