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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
حرص الفنان عمرو يوسف، على نعي رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس الذي أُعلن عن وفاته اليوم.
وكتب الفنان عمرو يوسف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والأسرة الكريمة في وفاة والدهم عميد عائلة ساويرس المهندس أنسي ساويرس، اللهم ارحمه وأغفر له وأدخله فسيح جناتك”.
وفاة أنسي ساويرس
وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.
وولد أنسي في سوهاج لعائلة قبطية، وكانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي” كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو يوسف يواسي سميح ونجيب ساويرس عقب وفاة والدهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.