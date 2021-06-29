تراند الفن: لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة معادن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وأمنية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف، وفق المسميات التالية:

– مدير الصيانة.

– فني أول معدات الأجهزة.

– مشرف عمليات المصنع.

– منسق السلامة.

– مدير تخطيط المناجم.

– مشرف الأمن.

– مشرف هندسة المعدات.

– أخصائي أول الصحة والسلامة والبيئة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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