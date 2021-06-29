فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت استشارية نفسية وأسرية، عبير باكدم كيف ساهم مشاهير مواقع التواصل في ارتفاع معدل الطلاق وتفكيك المنازل والبيوت وتدمير العلاقة الزوجية. مشاهير مواقع التواصل

وقالت باكدم عبر برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يتعمدون إظهار خروجهم المرفهة وهي بخلاف ذلك. وأضافت: “إحدى المشاهير تصور خروجها مع زوجها وكيف أنهما سعداء، ونحن كمختصين نعرف أن هذا ليس الجانب الحقيقي لعلاقتهما، ولكن هناك الكثيرين لا يعرفون ذلك، ويشعرون بالنقص ويقارنون حياتهم بحياة هؤلاء المشاهير التي تضج بالفسح والبهجة ويتساءلون لماذا حياتهم ليست كحياة هؤلاء”. تسويق الملابس

وتابعت: معظم المشاهير عندنا خاصة من النساء يقومون بتسويق الملابس والفسح والذهب والإكسسوارات، ما يسبب الكثير من الأذى للناس على خلفية شعورهم بالنقص وزعزة ثقة المشاهد في نفسه. ومضت باكدم تقول: “خلال أسبوعين فقط جاءت لي حالتين من هذا النوع، وخلال فترة الحجر الكلي بسبب كورونا تعاملت مع 7 حالات زوجية وصلت إلى الانفصال بسبب مشاهير السناب شات”. الشعور بالنقص

وبينت أن الكثير من الزوجات يشعرن بالنقص لأن زوجها لا يدللها بالشكل الذي تراه من المشاهير، ولا يوفر لها الأغراض التي تعتقد أنها موجودة لدى غيرها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن بعض الزوجات تطلب على سبيل المثال من أزواجهن إظهار الرومانسية بشكل علني كإمساك أيدهن في الأماكن العامة وتصوير تلك اللحظات ومشاركتها على “سناب شات”، وهو ما يرفضه الكثير من الرجال، كون المجتمع السعودي محافظ في الأساس مهما وصل من الانفتاح، فبالتالي تحدث خلافات لشعور الزوجة بالنقص، مقارنة بحياة المشاهير اللواتي يعرضن حياة خيالية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. استشارية تكشف كيف ساهم مشاهير مواقع التواصل في زيادة الطلاق بين السعوديين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.