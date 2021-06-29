تراند الفن: الرياض تتصدر الحالات .. تعرف على أكثر المدن إصابة بكورونا في المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (288)، جدة (139)، مكة (85)، الطائف (83)، الدمام (67)، الظهران (54)، خميس مشيط (47)، الجبيل (44)، أبها (42) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (160)، جدة (139)، مكة (69)، ينبع (53)، الطائف (40) ، أبها (29) ، خميس مشيط (21)، الجبيل (21) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1032 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 486106 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 466578 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7804 حالة وفاة .