تراند الفن: شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح الدراسية للطلاب الوافدين من السودان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا رسميًّا من جمهورية السودان الشقيق، برئاسة الدكتور صديق تاور، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

وأعرب الإمام الأكبر عن ترحيبه بالوفد السوداني، وتقديره للسودان الشقيق وشعبه الأصيل، وأنَّ علاقات الشعبين علاقة من طرازٍ فريدٍ، مؤكدًا أن مصر والسودان أصحاب قضية واحدة وهموم مُشتركة، ويقوم الأزهر بدورٍ كبيرٍ في دعم العلاقات بين البلدين؛ حيث يستقبل كل عام طلابًا وأئمة يُوفر لهم كل سبل الدعم والراحة، وأن الأزهر قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لأبناء السودان إلى 200 منحة، تقديرًا ودعمًا للسودان بالمنهج الأزهري القويم في المجالات العلمية والعملية، وأن الأزهر مستعد دائمًا لتقديم كل أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق.

من جانبه، أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدا أنه يعتز بتخرجه من جامعة الأزهر، وحظي فيها مع أشقائه من الوافدين بكل الدعم والتقدير، وله ذكريات لا تُنسى في مدينة البعوث الإسلامية.

وأكد صديق، حرص السودان على إلحاق أبنائه بالأزهر لتحصين المجتمع السوداني من خطورة الجماعات المتطرفة التي تستخدم الدين في تحقيق أهدافها الخبيثة، كما أطلع الوفد السوداني شيخ الأزهر على آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة، وأن مصر والسودان يبذلان كل الجهود لحل هذه الأزمة، وستظل علاقة البلدين قوية ومتينة، لدعم أواصر الأخوة بينهما ومُواجهة التحديات المشتركة.

شيخ الأزهر مع عضو مجلس السيادة السوداني