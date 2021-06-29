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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد – واس : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 39.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10996.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.
وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والعقارية، والزامل للصناعة، ومجموعة فتيحي، ومعادن الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وعذيب للاتصالات، والفخارية، وصناعة الورق، وجبسكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.05%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وشاكر، ودار الأركان، والعقارية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات شاكر، والإنماء، والعقارية، ومجموعة فتيحي، ومعدنية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وقد تمت اليوم الثلاثاء، صفقة خاصة على 63.3 ألف سهم من أسهم شركة الدريس بسعر 68.6 ريال للسهم، بلغت قيمتها الإجمالية 4.3 مليون ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. وصفقة خاصة على سهم شركة بأكثر من 4 مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.