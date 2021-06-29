فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : بثت قناة الذكريات مقطع فيديو قديم للمذيع الراحل سليمان العيسى، وهو يجري لقاءاً مع الأستاذ عبدالله العباد مدير عام الاتصالات بالمنطقة الشرقية قبل 30 عاماً وذلك لشرح مفهوم الكفالة لأحد المواطنين. وظهر في الفيديو أحد المواطنين الذي كان يتقدم بأوراق ليكفل أحد الأشخاص فطلبوا منه صورة الحفيظة . من جانبه أوضح “العباد” للمواطن معنى الكفالة ليخبره بأنها مسؤولية كبيرة، وسأله حول نوعية الكفالة التي يريدها . وأشار العباد، إلى أن بعض المواطنين يقولون أن الكفالة مجرد تعريف وعندما يطالب بالكفالة نيابة عن مكفوله يقول وقتها أنا مجرد عرفت . وأكد أن الوزارة حريصة على لفت نظر المواطنين أن الكفالة كفالة أداء وقرب ويتحمل مسؤولية كاملة في سداد حقوق الوزارة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لقاء نادر للمذيع الراحل “سليمان العيسى” مع مدير الاتصالات عبدالله العباد يوضح لمواطن مفهوم الكفالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.