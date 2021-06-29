فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعاد حساب “قناة ذكريات” على موقع “تويتر”، أغنية قديمة للفنان رابح صقر،”أنا اللي عذابي من حبيبي، وأنا اللي همومي من همومه”. وطرحت هذه الأغنية قبل أكثر من 30 عامًا، حيث حظيت بإعجاب المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقى مقطع الأغنية تفاعلاً وانتشاراً واسعاً بمنصات السوشيال ميديا، حيث انهالت تعليقات المغردين عليها وجاءت على النحو التالي:” الفيديو كليب ماكلف رابح ٢٥٠ ريال، الله .. قلبتوا المواجع، الله عليك يا صقر مبدع دائماً وأبداً”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: قناة الذكريات تبث أغنية قديمة للفنان “رابح صقر” وتثير إعجاب المتابعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.