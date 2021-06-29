تراند الفن: وظائف شاغرة في «نجم لخدمات التأمين».. التخصصات ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر فرص وظيفية وتدريبية بمدينة الرياض.

وتضمنت الوظائف: متدرب موشن جرافيك “تمهير”، ومدير القيادة والسيطرة، حيث اشترطت خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 19/11/1442هـ الموافق 29/06/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكن التقديم عبر لينكد إن .

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