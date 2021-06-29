تراند الفن: تفوق إنجليزي ضد ألمانيا في تاريخ المواجهات قبل لقاء اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - يلتقي منتخب إنجلترا نظيره الألماني، اليوم الثلاثاء 29 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتأهل المنتخب الألماني إلى هذا الدور بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما صعد منتخب إنجلترا بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ويستعرض “القاهرة 24” تاريخ مواجهات إنجلترا ضد ألمانيا عبر التاريخ قبل مواجهة اليوم.

واجه منتخب إنجلترا، منافسه الألماني 24 مرة، حيث حقق الإنجليز الفوز خلال 12 مباراة بمعدل نصف المواجهات، بينما انتصر منتخب ألمانيا في 8، وتعادل الفريقان في 4 لقاءات.

والتقى المنتخبان في 5 مواجهات رسمية ما بين الـ24، حيث كانت منها اثنان في اليورو، الأولى في 1996 وفاز منتخب ألمانيا عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لكل فريق بدور النصف نهائي، والثانية في دور المجموعات لنسخة 2000، وفاز منتخب إنجلترا بهدف آلان شيرار.

وكانت المواجهة الوحيدة بين الفريقين في كأس العالم خلال عام 2010، وفاز منتخب ألمانيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

والتقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم مرتين، كانت الأولى في سبتمبر 2000، وانتصر منتخب إنجلترا بنتيجة 5-1، والثانية في أكتوبر 2000، وفازت ألمانيا بهدف دون رد.

وسجل لاعبو منتخب إنجلترا 54 هدفًا في شباك الألمان، بينما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.

ويعد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عقدة بالنسبة لمنتخب إنجلترا، حيث لم يخسر سوى مرتين في مواجهاتهم من أصل 7 لقاءات.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة بين إنجلترا وألمانيا، سيواجه الفائز من مباراة السويد وأوكرانيا في دور الربع نهائي.