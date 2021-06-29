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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 6 دقائق مضت المرصد 6 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 15 حالة وفاة ، و 1032 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 486106 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 466578 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7804 حالة وفاة .
وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء.
وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.