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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد-وكالات: أيدت محكمة التمييز في الأردن، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية فتى الزرقاء“.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، أن ”محكمة التمييز قررت رد جميع التمييزات المقدمة في قضية فتى الزرقاء، وأيدت ما جاء في القرار المميز“.
وأضافت الوكالة أن محكمة التمييز ”صادقت بقرارها الصادر بتاريخ 15 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 إلى 15 عاما“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأردن.. تطورات جديدة بشأن المتهمين في قضية “فتى الزرقاء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.