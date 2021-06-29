تراند الفن: الأردن.. تطورات جديدة بشأن المتهمين في قضية “فتى الزرقاء”

صحيفة المرصد-وكالات: أيدت محكمة التمييز في الأردن، الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ“قضية فتى الزرقاء“.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الثلاثاء، أن ”محكمة التمييز قررت رد جميع التمييزات المقدمة في قضية فتى الزرقاء، وأيدت ما جاء في القرار المميز“.

وأضافت الوكالة أن محكمة التمييز ”صادقت بقرارها الصادر بتاريخ 15 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على 6 متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 إلى 15 عاما“.