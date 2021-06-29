فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: أحالت سلطات التحقيق في مصر، المتهمين بالاستيلاء على أراضٍ في مدينة الغردقة الساحلية، تعود لأمراء سعوديين، إلى محكمة الجنايات.
وحددت يوم 14 يوليو المقبل، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين، فيما قرر المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة 4 متهمين هم:”كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وصاحب شركة مقاولات، ومحامٍ، وربة منزل”، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة لأمراء سعوديين.
وورد في أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية (رئيس مكتب توثيق الشروق التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، شرعت في تسهيل استيلاء المتهم الثاني على المال العام المملوك لمحافظة البحر الأحمر، والمتمثل في قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الأحياء تقسيم المركز السياحي شمال مدينة الغردقة، ومساحتها خمسة عشر ألف متر مربع.
وأوضح أمر الإحالة:”كان ذلك حيلة، بأن أصدرت للمتهم المذكور التوكيلين رقمي 92 و93 /لسنة 2012 خاص توثيق الشروق، دون حضور الموكل المنسوب له طلب إصدارهما، واعتمادا منها على محرر مزور، مع علمها بأمر تزويره وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها، الأمر الذي مكن المتهم سالف الذكر من التقدم للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأرض بطلب التنازل لنفسه وللغير عنها، لكن تم كشف مخططهما”، بحسب موقع”إرم نيوز”.
ولفت أمر الإحالة إلى أن هذه الجريمة ترتبط بتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ إنه في ذات المكان بصفتها السابقة، ارتكبت (المتهمة) تزويرا في محررات رسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت على خلاف الحقيقة حضور المدعو سعد بن عبدالله السديري وتوكيله للمتهم الثاني في التعامل على قطعة الأرض آنفة البيان مع الجهات الإدارية المختصة وأحقيته في بيعها للنفس وللغير استنادا إلى التفويض الصادر من قسم رعاية المصالح المصرية بسفارة جمهورية السودان بالرياض المزور بإضافة عبارة تبيح للموكل تلك الصلاحيات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعود ملكيتها لأمراء سعوديين .. مصر: القبض على موظفين متورطين بالاستيلاء على أراض بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.