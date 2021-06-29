تراند الفن: “كنت بنام في جامع النادي”.. أبرز تصريحات “تريزيجيه” خلال لقائه على قناة الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - حل محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي الحالي، والنادي الأهلي السابق، ضيفًا على برنامج “البيت الكبير” الذي يقدمه إسلام الشاطر عبر شاشة قناة الأهلي.

ويستعرض “القاهرة24” أبرز تصريحات محمود حسن تريزيجيه أمس:

* والدي زملكاوي، وحلمي كان اللعب لصالح الأهلي، وكابتن بدر رجب هو من أطلق عليا لقب تريزيجيه.

* سافرت من موقف رمسيس وعبود إلى كفر الشيخ وأنا عمري 10 سنوات، ونمت في المواصلات وأنا حاضن جزمة الكورة عشان متتاخدش وأنا نايم.

* أخويا كان أحرف مني 100 مرة، لكن لم يحالفه التوفيق، وفرقتي اتلغت وأنا صغير في ناشئي الأهلي، ورفضت الرحيل حينها وتمرنت ثلاث سنوات ونصف، وكهربا كان في نفس فرقتي وراح إنبي وقتها.

* كنت على وشك الرحيل إلى قطر وكابتن علي ماهر رفض، ومنعني من السفر، وقرر الحصول على توقيعي، وأخبرني بتصعيدي للفريق الأول وأنا عمري 16 عامًا.

* لعبت في مركز 10 داخل الملعب، ولعبت في نص الملعب بتوصية من علي ماهر، ولعبت وسط جيل العتاولة داخل الأهلي، وأخبرني مانويل جوزيه وقت رحيله من الأحمر، أنني سأصبح أفضل لاعب في مصر، مؤكًدا لي أنني أفضل ناشئ دربه.

* كنت بنام في جامع النادي ساعتين قبل التمرين، عشان أقدر أتمرن بعد المشوار من كفر الشيخ، وكنا بنكسب 10 و12 في المباراة أيام الناشئين، ولما كنا بنكسب 2 صفر بس، كنا بناخد دش قاسي من المدرب.

* وصلت إلى الدوري الإنجليزي لأني تربيت في الأهلي، وده مش كلام شعارات، وكنت عارف أني هعدي على محطات كتير عشان أوصل للمكان ده.

* عودتي للنادي الأهلي حلم من أحلامي، وأتمنى العودة، وأنا واقف على رجلي وأجيب بطولات.

* كنت فخور بالأهلي، عندما حقق برونزية كأس العالم وكنت بقول لزمايلي في أستون فيلا أنا طالع من النادي ده.

* سخروا مني لرحيلي إلى تركيا، وقال البعض لي أنت رايح تاكل شاورما.. والآن البعض يتم وصفه بالعالمية لأنه يلعب في الدوري التركي.

* محمد أبوتريكة قالي متخليش حد ياخد رقم 22 غيرك يا تريزيجيه، لكن أنا رفضت لأن الناس هتقارني دايمًا بالأسطورة.

* أبوتريكة على تواصل معايا دائمًا، وكلمني من يومين عشان يطمن على إصابتي.