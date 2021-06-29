فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
نشر سفين جوران إيركسون، مدرب إنجلترا السابق، مقطع فيديو للتعليق على مواجهة إنجلترا وألمانيا مساء اليوم في دور الـ16 من بطولة يورو 2020.
ومن المقرر أن تقام مواجهة اليوم بين منتخبي إنجلترا وألمانيا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وقال جوران إيركسون، مدرب إنجلترا السابق، إنه يتوقع يتوقع فوز إنجلترا على ألمانيا مساء اليوم، حيث يقدم منتخب إنجلترا أداء جيد ويظهر تطوره يوم بعد يوم.
يذكر أن سفن جوران إيركسون من مواليد 5 فبراير عام 1948 في سوني في السويد، وهو لاعب كرة قدم سويدي سابق، ومدرب كرة قدم سويدي حالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إيركسون يتوقع هزيمة إنجلترا أمام ألمانيا في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.