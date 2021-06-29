فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 46 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
قال مصدر طبي مسؤل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إن المحافظة سجلت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، في 8 مستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، طبقًا لنتائج تحاليل pcr التي أجريت لهم.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ “ القاهرة 24” أن هذه الحالات موزعة على المستشفيات التالية، مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، سجلت حالتي إصابة بكورونا، وسجل مستشفى حميات كفر الشيخ، حالتي إصابة بكورونا، وسجل مستشفى فوه المركزي، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى دسوق العام، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى قلين المركزي، حالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى كفر الشيخ العام، وحالة إصابة بكورونا، وسجل مستشفى دسوق العام، حالة إصابه بكورونا.
وأضاف المصدر أن هناك 32 حالة اشتباه إصابة بكورونا جاءت نتائجها سلبية في 9 مستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه جاري تطبيق برتوكول وزارة الصحة مع المصابين، وعلاجهم داخل المستشفيات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كفر الشيخ تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.