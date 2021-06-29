تراند الفن: تأجيل جلسة توقيع عقود كريم فؤاد مع الأهلي (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 03:09 مساءً - كشف مصدر مطلع آخر تطورات الجلسة المقرر إقامتها بين مسئولي الأهلي، وكريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم، المعار لنادي إنبي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24” إن الجلسة التي كان من المقرر عقدها مع كريم فؤاد في النادي الأهلي، تأجلت إلى غد الأربعاء، حيث كان من المقرر أن يتم عقد الجلسة اليوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وانفرد “القاهرة 24” الأمس الاثنين، بأن كريم فؤاد سيوجد اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة مع مسؤولي الأهلي، داخل مقر النادي بالجزيرة، من أجل توقيع العقود وحسم الصفقة بشكل نهائي.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع النجوم بشأن كل تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد، ويتبقى فقط التوقيع على العقود فقط.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صُفوف فريق إنبي على سبيل الإعارة منذ الموسم الماضي، مع بند أحقية الشراء قبل أن تنتهي مدة صلاحية البند في مايو الماضي.

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