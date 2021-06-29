تراند الفن: تعرف على أهم الأعراض الرئيسية لجلطات الدم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: ازداد الضجيج حول تجلط الدم بعد المعلومات حول حالات مضاعفات الانصمام الخثاري لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام AstraZeneca.

آثار جانبية خطيرة

وتخلت العديد من الدول عن لقاح AstraZenca بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة لجلطات الدم، ولكن ليس الدواء فقط هو الذي يسبب الجلطات في الدم.

ويمكن أن تتكون جلطات الدم في ثوان أو دقائق. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه مشكلة. بالنسبة لجميع الأشخاص، يحدث هذا بشكل فردي ويعتمد على مكان تشكل الجلطة الدموية، وكذلك على العديد من العوامل الأخرى. أفضل ما يمكن لأي شخص فعله هو الانتباه للأعراض.

الجلطات الدموية

وبحسب “سبوتنيك” ذكر موقع “برافدا” الروسي، أن قائمة أعراض الجلطات الدموية تشمل: الوذمة- يمكن أن يحدث هذا في موقع الجلطة بالضبط، أو يمكن أن تنتفخ ذراعك وساقك بالكامل.

إضافة إلى تغيير اللون- قد تلاحظ أن ذراعك أو ساقك قد تحولت إلى اللون الأحمر أو الأزرق أو حكة، وألم- مع تطور الجلطة، قد تشعر بألم يتراوح من خفيف إلى شديد، مع احتمال حدوث خفقان في ساقك أو بطنك أو ذراعك.

وأيضا جلد دافئ- مع تجلط الأوردة العميقة، قد يشعر الجلد حول المناطق المؤلمة في الذراع أو الساق بالدفء أكثر من الأجزاء الأخرى من الجسم، ومشاكل في التنفس- ضيق مفاجئ في التنفس وألم حاد في الصدر (غالبًا عند الشهيق)، سعال، مع احتمال وجود دم.