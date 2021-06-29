تراند الفن: التحقيقات: خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل سقوطهما

كشفت جهات التحقيق وجود خلافات مادية بين حسن راتب وعلاء حسانين قبل القبض عليهم، حيث تبين في التحقيقات مقاضاة علاء حسانين لحسن راتب بشيكات بنكية، ووجود خلافات مادية بينهما جراء تمويل رجل الأعمال حسن راتب البرلماني السابق علاء حسانين وعصابته للتنقيب عن الآثار.

وحضر رجل الأعمال حسن راتب إلى جهات التحقيق بجنوب القاهرة، مرتديًا “جلبابًا أبيض وممسكا سبحة”، وذلك على خلفية تورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.

وتباشر جهات التحقيق بجنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بالتعاون في قضية البرلماني السابق علاء حسانين.