فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: كشف موقع ” ويب ميد” المتخصص في الشئون الطبية والصحية عن الفوائد الهائلة للجوز المعروف باسم (عين الجمل) على الصحة. وأشار إلى أن حفنة صغيرة من الجوز يوميا بإمكانها أن تخفض الكوليسترول بالدم، كما أنها تحمي ضد التهاب شرايين القلب. وأضاف أن الجوز غني بأحماض أوميجا ٣ والدهون الصحية غير المشبعة والألياف. ولفت إلى أن فوائد الجوز تتحقق عندما يتم تناوله ليحل محل الدهون الضارة الموجودة في أطعمة ومأكولات مثل البطاطس المحمرة والبسكويت. ونصح الموقع باستخدام زيت الجوز مع صلصلة وتوابل السلطة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على فوائد الجوز (عين الجمل) عند تجنب البطاطس المحمرة والبسكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.