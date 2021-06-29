فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف اللاعب أحمد الفريدي لاعب النصر السابق، في مقطع متداول قصة استبعاده من تشكيل إحدى المباريات عندما كان لاعبًا في النصر وبالتحديد قبل مواجهة الاتحاد. وقال الفريدي : “عندما كنت لاعب لنادي النصر كان عندنا مباراة مفصلية ضد الاتحاد وكنت أساسي من قبلها بأسبوع ولكن قبل اللقاء بساعات جاء اجتماع ووجدت نفسي خارج التشكيلة بفعل فاعل.” وأكمل الفريدي : “لكن يمكرون ويمكر الله، النصر كان مهزوم، ودخلت في آخر 20 دقيقة، سجلت هدفين، وحقق النصر الدوري”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد الفريدي: أحد اللاعبين تسبب في إبعادي عن مباراة مهمة للنصر أمام الاتحاد! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.