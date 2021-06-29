تراند الفن: رئيس الإنجيلية ناعيًا أنسي ساويرس: لعب دورًا حقيقيًّا بدعم وتمثيل الاقتصاد المصري إقليميًّا وعالميًّا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 02:09 مساءً - نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال رئيس الإنجيلية: “فقدت مصر اليومَ رمزًا للشخصية المصرية المخلصة لوطنها، جسَّد معاني الكفاح الحقيقي لبناء نموذج مؤسسي عظيم ومتميز لرجل الأعمال الوطني، والذي لعب دورًا حقيقيًّا في دعم وتمثيل الاقتصاد المصري إقليميًّا وعالميًّا”.

وتابع: “نصلي إلى الله أن يمنح العزاء للأسرة ولجميع محبيه”.

كان الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم.

ولد أنسي في سوهاج لعائلة قبطية وكانت انطلاقته في الخمسينيات من خلال شركة مقاولات اسمها “أنسي ولمعي” كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.