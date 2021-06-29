نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم للألعاب و Gamers بالمملكة وتنزيلات من 10% الى 30% على مستلزمات البلاي ستيشن والاكس بوكس وغيرهم في المقال التالي
عروض جرير اليوم للألعاب بالمملكة، في المملكة العربية السعودية توفر مكتبات جرير التجارية jarir bookstore مكتبة جرير للعملاء السعوديين الكثير من الأقسام التجارية في الفروع الخاصة بها، وذلك الأمر يعتبر من أحد الميزات التي تتوافر في مكتبات جرير، حيث توفر للشعب السعودي الكثير من الميزات في جميع الأقسام التجارية الخاصة بها، وأيضاً تقوم بعرض الكثير من الخصومات على موقع جرير الإلكتروني، ذلك الموقع الذي يمكن أيضا الشراء منه، تتألق هذه المكتبات التجارية في جميع الأقسام التي تقوم بعرضها.
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في المملكة العربية السعودية تقوم مكتبات جرير التجارية بتوفير الكثير من الخصومات والميزات لديها بشكل مستمر، تقوم بفرض الكثير من العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بها، توفر أيضاً خدمات مختلفة للشراء، هذه المكتبات التجارية تتميز باحتوائها أفضل الأقسام التجارية التي يفضلها جميع العملاء ويفضلون التسوق من خلالها، من أقسام جرير قسم رائع وهو قسم الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية، ذلك القسم الذي يرغب الجميع بشراء جميع الأدوات التي تتوافر به لاحتوائها أفضل أنواع الخامات وأقل الأسعار.
عرض جرير بمناسبة عطلة الصيف
توفر أيضاً مكتبة جرير السعودية قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون الذكي وغيرها من الأقسام التجارية، تعرض هذه الأقسام بها بمختلف أنواعها وأيضاً توفرها بأقل الأسعار ولذلك يرغب الجميع بالتسوق من خلال مكتبات جرير التجارية، تقوم بعرض هذا القسم أيضاً على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويقوم الكثير من العملاء بالشراء من هذا الموقع وأيضاً يتم الدفع بالطريقة التي يختارها كل عميل، تعرض أيضاً على الموقع الإلكتروني الخاص بها الكثير من الألعاب الذي يفضلها الجميع وتوفرها بمختلف المستلزمات والأدوات الخاصة بها
العروض الأسبوعية المقدمة من مكتبات جرير
- عروض جرير اليوم مايكروسوفت أكس بوكس سيريس اكس جهاز أسود اللون مع اليد الخاصة بالألعاب بلغ سعر الجهاز 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2599 ريال سعودي.
- عرض جرير لعبة أكس بوكس وان ريسيتد ايفيل فيلدج بلغ سعر اللعبة 269 ريال سعودي بدلاً من سعر 325 ريال سعودي.
- عروض جرير مايكروسوفت أكس بوكس يد تحكم بلوتوث أسود اللون بلغ سعر الجهاز 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- العاب جرير مايكروسوفت أكس بوكس سيريس اس جهاز أبيض اللون مع السماعة الخاصة به بلغ سعر الجهاز 1349 ريال سعودي بدلاً من سعر 1899 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين مايكروسوفت أكس بوكس يد تحكم بلوتوث أبيض اللون بلغ سعر الجهاز 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- بلايستيشن 5 برو جرير و لعبة بلايستيشن 5 بلس رياضة أن بي آي 2 كي 21 لعبة سوني بلغ سعر اللعبة 210 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بيوت تيتريز تو لعبة بلايستيشن 5 تركيب سوني بلغ سعر اللعبة 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير سوني دوال سينس يد تحكم لاسلكي فور ابيض واسود وازرق اللون بلغ سعر الجهاز 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سوني دوال سينس يد تحكم لاسلكي فور جهاز اسود اللون بلغ سعر الجهاز 349 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي
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