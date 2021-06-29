تراند الفن: تحذير خطير من “الملح” يسبب السرطان والسكتات الدماغية.. والكشف عن النسبة المسموح بها يومياً!

صحيفة المرصد-وكالات: حذر الطبيب والمقدم التلفزيوني، الروسي ألكسندر مياسنيكوف، من خطورة الملح والكميات اليومية التي نقوم باستهلاكها.

وأوضح بأن تناول الملح الزائد يمكن أن يسبب السرطان والسكتات الدماغية.

ففي مقابلة على قناة “روسيا 1” التلفزيونية، تحدث عن الكمية اليومية المسموح استهلاكها، قائلا: “نستهلك يوميا 12 غراما من ملح الطعام، في الوقت الذي يجب أن نستهلك فيه 5 غرامات فقط، اما الأشخاص الذين يعانون من مرض ضغط الدم وتزيد أعمارهم عن 50 عاما فيجب أن يستهلكوا يوميا 2.5 غرام من الملح فقط”.

وأكد في الوقت نفسه بأن العادات اليومية باستهلاك الملح تنذر بعواقب لا يمكن إصلاحها، قائلا: “إن الاستهلاك المفرط للملح يؤدي للسرطان والسكتات الدماغية”، كما وأنه بالتقليل من الاستهلاك اليومي للملح نصبح أقل عرضة للإصابة بالأورام.

ونصح الطبيب بالابتعاد عن الملح قدر المستطاع وتقليل الاستهلاك اليومي له.