تراند الفن: “شعراوي” يوجه بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، حول جهود تنفيذ خطة عمل البرنامج والمقترحات والأفكار المتفق عليها مع البنك الدولي والتي وجه الوزير بالبدء في تنفيذها خاصة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظتين في تعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لتمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

وأشار شعراوي إلى أنه وجه مسئولي البرنامج بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، بما يمكنها من القدرة على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية وتعظيم جميع الموارد المحلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة المحافظات في تحسين مستوي الخدمات وصيانة المرافق الخدمية وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهى المواقف والسويقات وساحات الانتظار والإعلانات، على أن يتم البدء بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية.

كما تضمن التقرير الذى تلقاه اللواء وزير التنمية المحلية، قيام مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين عن الرسوم الأربعة المشار إليها للوقوف على الوضع الحالي، ووفقًا لذلك قام البرنامج بإعداد تصور أولي لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية وتحديد الإطار التشريعي المنظم والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها أو تعديلها وفق جهة استصدار ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.

الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ نتائج ومقترحات الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي بحضور مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بمحافظتي قنا وسوهاج لتحسين إدارة الموارد المالية بالمحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية.