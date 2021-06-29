فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الإفريقية.
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار
في الوقت سابق، رحبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن هذا القرار يُعد خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مُستقبل يُلبي تطلعاته في السلام والازدهار، مشيرة إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور، هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.