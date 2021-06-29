تراند الفن: ولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء إثيوبيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بحثا خلاله علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية خاصة في الدول الإفريقية.

الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار

في الوقت سابق، رحبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي في إثيوبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في البلاد.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن هذا القرار يُعد خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الإثيوبي في بناء مُستقبل يُلبي تطلعاته في السلام والازدهار، مشيرة إلى أن الحوار البناء وضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون والدستور، هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.