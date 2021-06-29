تراند الفن: كريم فؤاد يوقع العقود النهائية للانضمام للأهلي خلال ساعات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - كشف مصدر آخر تطورات صفقة انتقال كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم، المعار إلى صفوف إنبي إلى النادي الأهلي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الجلسة التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم الثلاثاء مع كريم فؤاد من أجل التوقيع قد تم تأجيلها لعدة ساعات، مضيفًا أن اللاعب سيوقع على عقود انتقاله اليوم داخل النادي الأهلي.

وكان “القاهرة 24” قد انفرد أمس الاثنين، بأن كريم فؤاد سيتواجد اليوم الثلاثاء، في جلسة خاصة مع مسؤولي الأهلي داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل توقيع العقود وحسم الصفقة بشكل نهائي.

وقد أنهى الأهلي اتفاقه مع النجوم بشأن كل تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد، ويتبقى فقط التوقيع على العقود فقط.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف فريق إنبي على سبيل الإعارة منذ الموسم الماضي، مع بند أحقية الشراء قبل أن تنتهي مدة صلاحية البند في مايو الماضي.