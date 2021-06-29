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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد-وكالات: قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على رجل الأعمال، حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعد أن كشفت التحقيقات علاقته بقضية تنقيب غير قانوني عن الآثار.
وبحسب صحف مصرية، كشفت التحقيقات مع النائب البرلماني السابق، علاء حسانين، الشهير بنائب “الجن والعفاريت”، أن رجل الأعمال، حسن راتب، متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار، حيث أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضي، قرارا يقضي بتجديد حبس حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار.
من جانبها، وجهت النيابة العامة المصرية رجال المباحث، بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، لبحث القطع المضبوطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر..القبض على رجل أعمال معروف تورطه في قضية نائب “الجن والعفاريت” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.