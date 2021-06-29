فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 12:09 مساءً - أعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس، وذلك عن عمر يناهز 91 عامًا، حيث يُعد عميد عائلة ساويرس في مصر.
ويرصد “القاهرة 24” أبرز 10 معلومات عن رجل الأعمال أنسي ساويرس، والتي تأتي على النحو التالي:
*وُلد في 14 أغسطس عام 1930، في محافظة سوهاج لعائلة قبطية.
*حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة عام 1950.
*بدأت انطلاقته في الخمسينات من خلال شركة مقاولات، تدعى “أنسي ولمعي”، والتي تمثل نشاطها في تمهيد الطرق وحفر ترع الري.
*أُممت الشركة جزئيًا ثم كليًا عام 1961، وظل ساويرس على رأسها لمدة 5 سنوات.
*هاجر إلى ليبيا في عام 1966، وعمل أيضًا في مجال المقاولات هناك.
*عاد إلى مصر ليكمل طريقه في المقاولات في منتصف السبعينات.
*يعد ساويرس هو مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية.
*توسع نشاط شركته لتشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول.
*بلغت ثروة ساويرس في عام 2010 نحو 3 مليارات دولار.
*تزوج من يسرية لوزة، وله ثلاثة أولاد، وهم نجيب، سميح وناصف وهم الآن يقودون أكبر الشركات المختلفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد إعلان وفاته.. 10 معلومات عن رجل الأعمال أنسي ساويرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.