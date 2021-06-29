أسماء الفائزين في مسابقة الحلم mbc وسحب الـ 250.000$

تتجه أنظار الآلاف من المشتركين إلى سحب الخميس المقبل الأول من يوليو على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من قبل مسابقة الحلم mbc، في الوقت الذي تتوالى فيه طلبات الاشتراك من جميع الدول للمشاركة في السحب، فضلاً عن دخول السحب أيضًا على جائزة منزل الأحلام باليونان، والتي سيتم اختيار الرابح فيها من قبل المشتركين في وقت تقديم حلقة السحب النقدي، مع العلم أن فعاليات البرنامج سيتم إذاعتها على الهواء مباشرةً، من أجل ضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية، ثم التواصل والاتصال مع الفائز.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

ومع اقتراب سحب مسابقة الحلم الجديد ومنزل الأحلام، تكثُر عمليات البحث من قبل الآلاف عن كيفية وطرق الاشتراك المختلفة، لتفعيل وتأكيد المشاركة، وضمان دخول السحب، وهنا أتاحت المسابقة 4 طُرق مختلفة للاشتراك، من أجل التيسير على المواطنين في سهولة التواصل، وهم:

الاتصال على الرقم المرادف لدولتك، والإجابة بشكل صحيح على السؤال الذي يصلك. إرسال رسالة نصية مكتوبة sms تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve على نفس الرقم. الاشتراك عبر تعبئة البيانات الخاصة بك في النموذج المُدرج بالموقع الرسمي للمسابقة mbc . تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جوالك، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك.

الاتصال من الرقم الدولي الموحد

وفي حالة عدم وجود أرقام لدولتك ضمن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم mbc المعتمدة من قبل المسابقة، فيمكنكم الاتصال واتباع الخطوات السابقة على الأرقام الدولية الموحدة التي تم توفيرها للاتصال من تلك الدول أو من جميع الدول دون استثناء:

أسماء الفائزين في حلم 2021

أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2021 خلال العام الجاري، فهم كالآتي: