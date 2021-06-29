تراند الفن: حسام حبيب لنضال الأحمدية: “الناس كلها عارفة شغلانتك الحقيقية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وجه الفنان حسام حبيب رسالة إلى الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالده حسين حبيب، والذي تحدث به عن شيرين عبد الوهاب بطريقة غير لائقة، وشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حسام حبيب في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “مش عارف اسميها إيه بصراحة، اللي بتدعي إنها صحفية وعملت عمل صحفي، بسألها سؤال أنت اخترقتي الآخر إزاي”.

وتابع: “أي عمل استقصائي يسمحلك إنك تخترقي حياة ناس، وتبعتي واحدة وأنت تعترفي بلسانك إنها مش مذيعة وشغالة ايه الواحدة دي، ودي أكيد من الشبكة اللي بتديريها، والناس كلها عارفة شغلانتك الحقيقية إيه”.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب دافعت عن زوجها الفنان حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.

وأوضحت نضال الأحمدية، مالكة مجلة “الجرس” في تصريحات لـ“القاهرة 24”، أن فريق عملها يعمل على تلك القضية منذ 6 أشهر، حيث ورد إليهم معلومات بظلم المطربة شيرين، ولكن لم يكن هناك دليل مادي ملموس كي يُقدموه إلى الجمهور.

وأضافـت: “عملنا من خلال العمل الاستقصائي على الاختراق في خصوصية حسين والد حسام حبيب، للحصول على ذلك المقطع الصوتي الذي يُثبت خلاله مُخطط نجله في الاستيلاء على أموال شيرين، وتحكمه في حساباتها البنكية”.