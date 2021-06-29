فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 7 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، سجّلت خلال شهر مايو الماضي حركة تداول بحمولات 3،2 ملايين طن كطاقة مُحققة وعدد حاويات 304 آلاف حاوية مُكافئة من خلال استقبال 241 سفينة مُتنوعة خلال الشهر.
وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل عددًا 46 سفينة حاويات بطاقة محققة 397،555 طن وعدد حاويات 37 ألف حاوية مُكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، وأيضًا عدد 7 سفن صب سائل وسفينتين ملح، فضلًا عن استقبال عدد 52 قاطرة مُتعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.
أما ميناء شرق بورسعيد، فقد استقبل خلال شهر مايو عدد 116 سفينة حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة بطاقة محققة 2،8 مليون طن، وعدد حاويات أكثر من 266 ألف حاوية مُكافئة، فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 3 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة مُحققة بلغت 12،702 طن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “اقتصادية قناة السويس”: مرور 241 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.